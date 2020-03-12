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Вольфсбург - Шахтер: где смотреть матч

Новости » Спорт     12.03.2020 - 17:03
Вольфсбург - Шахтер: где смотреть матч
Фото: матч "Вольфсбург" - "Шахтер" пройдет при пустых трибунах (twitter.com/FCShakhtar)

Где и когда начнется первый поединок 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграют немецкий "Вольфсбург" и украинский "Шахтер". Букмекеры считают фаворитом соперника украинской команды.

12 марта 22:00
Вольфсбург, стадион "Вольфсбург Арена"

Матч состоится в четверг, 12 марта, на стадионе "Вольфсбург Арена" и пройдет при пустых трибунах из-за принятых мер безопасности в связи с распространением коронавируса.

В прямом эфире за трансляцией игры можно следить на телеканале "Футбол 1". Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени. За час до этого выйдет программа "Шлях до Гданська", в которой эксперты и гости студии обсудят предстоящую встречу.

Интересные факты

Ранее пути "Вольфсбурга" и "Шахтера" в матчах еврокубковых турниров не пересекались.

"Горняки" в 1/16 финала Лиги Европы прошли португальскую "Бенфику", а "волки" без проблем справились со шведским "Мальме", который на групповом этапе оставил за бортом еврокубков киевское "Динамо".

Сам "Вольфсбург" в группе нынешнего розыгрыша турнира встречался с украинской "Александрией". Бронзовый призер УПЛ дважды уступил немецкой команде - 1:3 и 0:1.

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