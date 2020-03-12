ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вольфсбург - Шахтар: де дивитися матч

Новини » Спорт     12.03.2020 - 17:03
Вольфсбург - Шахтар: де дивитися матч
Фото: матч "Вольфсбург" - "Шахтар" пройде за порожніх трибун (twitter.com/FCShakhtar)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграють німецький "Вольфсбург" і український "Шахтар". Букмекери вважають фаворитом суперника української команди.

12 березня 22:00
Вольфсбург, стадіон "Вольфсбург Арена"

Матч відбудеться в четвер, 12 березня, на стадіоні "Вольфсбург Арена" і пройде за порожніх трибун через вжитих заходів безпеки у зв'язку з поширенням коронавірусу.

У прямому ефірі за трансляцією гри можна стежити на телеканалі "Футбол 1". Стартовий свисток - о 22:00 за київським часом. За годину до цього вийде програма "Шлях до Гданська", в якій експерти і гості студії обговорять майбутню зустріч.

Цікаві факти

Раніше шляхи "Вольфсбурга" і "Шахтаря" в матчах єврокубкових турнірів не перетиналися.

"Гірники" в 1/16 фіналу Ліги Європи пройшли португальську "Бенфіку", а "вовки" без проблем впоралися зі шведським "Мальме", який на груповому етапі залишив за бортом єврокубків київське "Динамо".

Сам "Вольфсбург" в групі нинішнього розіграшу турніру зустрічався з українською "Олександрією". Бронзовий призер УПЛ двічі поступився німецькій команді - 1:3 і 0:1.

Вольфсбург - Шахтар: анонс матчу Матч Ліги Європи "Севілья" - "Рома" зірвався через коронавірус
Новини України ШахтарЛіга Європионлайн-трансляцияонлайнтрансляция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся