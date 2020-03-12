Вольфсбург - Шахтер: анонс матча

Фото: "Шахтер" готовится к матчу с "Вольфсбургом" (twitter.com/FCShakhtar)

Готовимся к первому поединку 1/8 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" на выезде сыграет с немецким "Вольфсбургом" в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают "волков" фаворитами противостояния. Матч пройдет при пустых трибунах.

12 марта 22:00

Вольфсбург, стадион "Вольфсбург Арена"

Предыдущие раунды

На пути к 1/8 финала донецкий клуб прошел лиссабонскую "Бенфику". В первой "горняки" одержали победу со счетом 2:1, а на выезде сыграли вничью - 3:3. Свой еврокубковый путь "Шахтер" начал с группового этапа Лиги чемпионов, но команда уступила место в 1/8 финала итальянской "Аталанте" и английскому "Манчестер Сити".

"Вольфсбург" на предыдущей стадии одержал две победы над шведским "Мальме" - 2:1 дома и 3:0 на выезде. В группе Лиги Европы "волки" играли с бельгийским "Гентом", французским "Сент-Этьеном" и украинской "Александрией".

История взаимоотношений

Ранее соперники никогда между собой не встречались.

Кадровая ситуация

Тренерский штаб Луиша Каштру взял на матч 24 футболиста. Команда прилетела в Германию без своих лидеров Тараса Степаненко и Манора Соломона.

24 игрока полетели в Германию на матч @EuropaLeague.



Каким хотели бы видеть стартовый состав команды на #ВольфсбургШахтер? pic.twitter.com/JagEoi3FMC — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 11, 2020

Ключевой полузащитник клуба и сборной Украины перенес операцию на колене после травмы мениска. Ожидается, что его восстановление займет около месяца.

Тарас Степаненко перенес операцию на колене. Желаем полузащитнику скорейшего выздоровления!



Сроки восстановления и другие подробности: https://t.co/AXaRi1QIZU. pic.twitter.com/hCwkXP9eAH — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 11, 2020

"Вольфсбург", как и донецкий клуб, не избежал кадровых трудностей. В лазарете у команды капитан Джошуа Гилавоги, защитник Кевен Мбабу, а также его конкурент по позиции Виллиам.