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Вольфсбург - Шахтар: анонс матчу

Новини » Спорт     12.03.2020 - 11:22
Вольфсбург - Шахтар: анонс матчу
Фото: "Шахтар" готується до матчу з "Вольфсбургом" (twitter.com/FCShakhtar)

Готуємося до першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" на виїзді зіграє з німецьким "Вольфсбургом" в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають "вовків" фаворитами протистояння. Матч пройде за порожніх трибун.

12 березня 22:00
Вольфсбург, стадіон "Вольфсбург Арена"

Попередні раунди

На шляху до 1/8 фіналу донецький клуб пройшов лісабонську "Бенфіку". У першій "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1, а на виїзді зіграли внічию - 3:3. Свій єврокубковий шлях "Шахтар" почав з групового етапу Ліги чемпіонів, але команда поступилась місцем в 1/8 фіналу італійській "Аталанті" та англійському "Манчестер Сіті".

"Вольфсбург" на попередній стадії здобув дві перемоги над шведським "Мальме" - 2:1 вдома і 3:0 на виїзді. У групі Ліги Європи "вовки" грали з бельгійським "Гентом", французьким "Сент-Етьєном" і української "Олександрією".

Історія взаємин

Раніше суперники ніколи між собою не зустрічалися.

Кадрова ситуація

Тренерський штаб Луїша Каштру взяв на матч 24 футболіста. Команда прилетіла до Німеччини без своїх лідерів Тараса Степаненка та Манора Соломона.

Ключовий півзахисник клубу і збірної України переніс операцію на коліні після травми меніска. Очікується, що його відновлення займе близько місяця.

"Вольфсбург", як і донецький клуб, не уникнув кадрових труднощів. У лазареті у команди капітан Джошуа Жозуа Гілавогі, захисник Кевен Мбабу, а також його конкурент по позиції Віллиам.

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