Волевая "бронза" и четвертое место Костевич. Итоги олимпийского дня

Фото: успехи Украины на Олимпиаде (инфографика РБК-Украина)

"Бронза" в мужской шпаге

Игорь Рейзлин начал путь к пьедесталу с победы над швейцарцем Суи Гайнцером в 1/8 со счетом 15:12, после чего в четвертьфинале прошел 18-летнего Мохамеда Эльсаеда из Израиля - 15:13. В полуфинальной схватке украинец уступил сенсации - французу Ромену Каннону, который до турнира был 45-м в рейтинге, однако ему удалось стать олимпийским чемпионом.

В поединке за "бронзу" Рейзлин проигрывал, но сумел переломить ход событий и взял верх над итальянцем Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

Он впервые попал на Олимпиаду и сходу взял третье место. Лидеры команды Роман Свичкар и Богдан Никишин уступили в первых же своих поединках в Токио. Украинские шпажисты еще поборются за награды в командных соревнованиях.

Костевич не смогла повторить успехи Афин и Лондона

Самая опытная представительница Украины на Олимпиаде в Токио Елена Костевич остановилась в шаге от олимпийской награды в пулевой стрельбе. С результатом 197,6 очков она заняла обидное четвертое место.

Олимпийской чемпионкой в ее дисциплине с рекордом Игр стала россиянка Виталина Бацарашкина (240,3 очков).

Зантарая выбыл уже в 1/8 финала турнира по дзюдо

Дзюдоист Георгий Зантарая так и не смог побороться за олимпийские медали. В 1/16 финала он провел тяжелейший поединок против испанца Альберто Гайтеро Мартина, которого победил лишь за счет предупреждений за пассивное поведение соперника.

Это была первая победа украинца на Олимпиадах, на двух предыдущих он вылетал в первом же раунде. В 1/8-й финала Зантарая встретился со словенцем Андрианом Гомбоком, который провел вазари и выбил украинца с турнира. Вероятнее всего, для него это были последние Олимпийские игры.

Свитолина прошла во второй раунд

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала выступление в одиночном разряде с победы в первом раунде над немкой Лаурой Зигемунд.

Свитолина без проблем взяла первый сет 6:3, но неожиданно уступила во втором 5:7. В решающем сете победа осталась за украинкой 6:4. Игра длилась более трех часов. В 1/16 она сыграет с австралийкой Айлой Томлянович.

Теннис

В парном разряде сестры Людмила и Надежда Киченок в тяжелом матче обыграли индийскую пару Соня Мирза/Акира Раина. На стадии 1/16 финала украинки проиграли первый сет 0:6, но потом смогли перевернуть матч - 7:6, 10:8.

Украинские лучницы уступили россиянкам

Женская сборная Украины по стрельбе из лука на первой же стадии не смогла пройти своих соперниц из России. Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченкова уступили со счетом 2:6.

Бокс

Украина понесла очередную потерю в боксе - 24-летний Ярослав Харцыз единогласным решением судей проиграл в первом же бою чемпиону мира 2013 года Давиду Челебиеву.

Академическая гребля

Игорь Хмара и Станислав Ковалев после вчерашнего не очень удачного выступления собрались и выиграли утешительный заплыв. Это позволило им пройти в полуфинал.

Гребной слалом

Украинка Виктория Ус в квалификации заняла 16-е место и прошла в полуфинал.

Велоспорт

Евгения Кононенко не сумела финишировать в велошоссе, причины пока неизвестны.

Стендовая стрельба

Ирина Маловичко после трех раундов квалификации занимает 11-е место с результатом в 71 балл. В финал пройдут шесть спортсменок с лучшими результатами.

Стрельба из пневматической винтовки

Украинские мужчины неудачно выступили - серебряный призер Рио-2016 Сергей Кулиш в квалификации занял 39 место, а еще один финалист той Олимпиады Олег Царьков финишировал на 40-м.

Бадминтон

Мария Улитина и Артем Почтарев проиграли первые матчи индивидуальных соревнований группового этапа в бадминтоне.

По итогам второго соревновательного дня Украина в медальном зачете опустилась на 31 место. Достаточно мощный ход набрала японская команда, которая занимает второе место с пятью золотыми медалями, как и у лидирующего Китая. Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу.

Фото: медальный зачет