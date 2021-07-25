Вольова "бронза" і четверте місце Костевич. Підсумки олімпійського дня

Фото: успіхи України на Олімпіаді (інфографіка РБК-Україна)

"Бронза" в чоловічій шпазі

Ігор Рейзлін розпочав шлях до п'єдесталу з перемоги над швейцарцем Суї Гайнцером в 1/8 з рахунком 15:12, після чого у чвертьфіналі пройшов 18-річного Мохамеда Ельсаеда з Ізраїлю - 15:13. У півфінальній сутичці українець поступився сенсації - французу Ромену Каннону, який до турніру був 45-м у рейтингу, проте йому вдалося стати олімпійським чемпіоном.

У поєдинку за "бронзу" Рейзлін програвав, але зумів переламати хід подій і взяв гору над італійцем Андреа Сантареллі з рахунком 15:12.

Він вперше потрапив на Олімпіаду і відразу взяв третє місце. Лідери команди Роман Свічкар і Богдан Нікішин поступилися в перших же своїх поєдинках в Токіо. Українські шпажисти ще поборються за нагороди в командних змаганнях.

Костевич не змогла повторити успіхи Афін і Лондона

Найдосвідченіша представниця України на Олімпіаді в Токіо Олена Костевич зупинилася за крок від олімпійської нагороди у кульовій стрільбі. З результатом 197,6 очок вона посіла четверте місце.

Олімпійською чемпіонкою в її дисципліні з рекордом Ігор стала росіянка Віталіна Бацарашкіна (240,3 очок).

Зантарая вибув вже в 1/8 фіналу турніру з дзюдо

Дзюдоїст Георгій Зантарая так і не зміг поборотися за олімпійські медалі. В 1/16 фіналу він провів важкий поєдинок проти іспанця Альберто Гайтеро Мартіна, якого переміг лише за рахунок попереджень за пасивну поведінку суперника.

Це була перша перемога українця на Олімпіадах, на двох попередніх він вилітав у першому ж раунді. В 1/8-й фіналу Зантарая зустрівся зі словенцем Андріаном Гомбоком, який провів вазарі і вибив українця з турніру. Найімовірніше, для нього це були останні Олімпійські ігри.

Світоліна пройшла до другого раунду

Перша ракетка України Еліна Світоліна почала виступ в одиночному розряді з перемоги в першому раунді над німкенею Лаурою Зігемунд.

Світоліна без проблем взяла перший сет 6:3, але несподівано поступилася в другому 5:7. У вирішальному сеті перемога залишилася за українкою 6:4. Гра тривала більше трьох годин. В 1/16 вона зіграє з австралійкою Айлою Томлянович.

Теніс

У парному розряді сестри Людмила і Надія Кіченок у важкому матчі обіграли індійську пару Соня Мірза/Акіра Раїна. На стадії 1/16 фіналу українки програли перший сет 0:6, але потім змогли перевернути матч - 7:6, 10:8.

Українські лучниці поступилися росіянкам

Жіноча збірна України зі стрільби з лука на першій же стадії не змогла пройти своїх суперниць з Росії. Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Лідія Січенкова поступилися з рахунком 2:6.

Бокс

Україна зазнала чергової втрати в боксі - 24-річний Ярослав Харциз одноголосним рішенням суддів програв у першому ж бою чемпіону світу 2013 року Давиду Челебієву.

Академічне веслування

Ігор Хмара і Станіслав Ковальов після вчорашнього не дуже вдалого виступу зібралися і виграли втішний заплив. Це дозволило їм пройти до півфіналу.

Гребний слалом

Українка Вікторія Ус в кваліфікації посіла 16-е місце і пройшла в півфінал.

Велоспорт

Євгенія Кононенко не зуміла фінішувати у велошоссе, причини поки невідомі.

Стендова стрільба

Ірина Маловичко після трьох раундів кваліфікації займає 11-е місце з результатом в 71 бал. До фіналу пройдуть шість спортсменок з кращими результатами.

Стрільба з пневматичної гвинтівки

Українські чоловіки невдало виступили - срібний призер Ріо-2016 Сергій Куліш у кваліфікації посів 39 місце, а ще один фіналіст тієї Олімпіади Олег Царьков фінішував на 40-му.

Бадмінтон

Марія Улітіна та Артем Почтарьов програли перші матчі індивідуальних змагань групового етапу в бадмінтоні.

За підсумками другого змагального дня Україна в медальному заліку опустилася на 31 місце. Досить потужний хід набрала японська команда, яка займає друге місце з п'ятьма золотими медалями, як і у лідируючого Китаю. Японець Юто Хорігоме став першим в історії олімпійським чемпіоном по скейтбордингу.

Фото: медальний залік