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Стал известен первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу

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Токио, Воскресенье 25 июля 2021 10:28
Стал известен первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу Фото: японец Юто Хоригоме (twitter.com/EzraLoAcire)
Автор: Анастасия Рокитна

Стал известен первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу. Им стал японец Юто Хоригоме.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Олимпиады-2020.

Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35).

Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не представлены.

Хоригоме 22 года, он является победителем четырех этапов Мировой лиги в "стрит". Скейтбордист принес сборной Японии третью золотую медаль на Олимпиаде в Токио, что позволило японской команде выйти на первое место в медальном зачете, имея в активе еще одну серебряную награду.

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