Вогняний матч у Львові: "Динамо" та "Карпати" розписали нічию з шістьма голами (відео)

У центральному матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги "Карпати" у Львові приймали київське "Динамо".
Про те, як проходив поєдинок – у звіті РБК-Україна.
УПЛ, 7-й тур
"Карпати" – "Динамо" – 3:3
Голи: Альварес, 24, Бруніньйо, 27, Мірошніченко, 90+4 – Караваєв, 43, 52, Шапаренко, 50
"Карпати" значно активніше почали гру і протягом 20-ти стартових хвилин створили два непоганих моменти: спочатку Бруніньйо небезпечно пробив у ближній кут, а потім Мірошіченко вистрелив під поперечку.
"Динамо" за цей час в атаці не створило нічого.
А згодом перевага львів'ян набула матеріального значення. На 24-й хвилині відзначився Альварес точним ударом з-за меж штрафного.
Ще через три хвилини рахунок подвоїв Бруніньйо – після прострілу Костенка з флангу та скидки Краснопіра.
Для киян назрівала катастрофа. Але ще до перерви вони змогли прийти в себе та сквитали один м'яч. Капітан "біло-синіх" Караваєв виграв верхову боротьбу після подачі кутового.
А на початку другої половини вже кияни шокували господарів двома швидкими голами.
Зрівняв результат Шапаренко – після комбінації з Волошиним – 2:2.
Пройшло лише дві хвилини і дубль оформив Караваєв – і знову після розіграшу кутового.
Далі шанси відзначитися були в гравців обох команд. У "Карпат" небезпечно атакував Вітор, у "Динамо" - Шола та Шапаренко.
Останні хвилини гри стали справжнім святом сумбура. Господарі влаштували штурм воріт Моргуна, а гості відверто грали на відбій. Певний час така тактика приносила "біло-синім" успіх, але вже в компенсовані хвилини третій гол у ворота "Динамо" забив Мірошніченко.
Поєдинок завершився справжньою бойовою нічиєю - 3:3.
Кияни втратили очки в третьому матчі поспіль, зігравши внічию з "Оболонню", "Олександрією" і тепер - з "Карпатами".
Підопічні Олександра Шовковського, маючи 15 очок, алишаються проміжним лідером УПЛ. Але вже за підсумками сьомого туру киян можуть випередити "Шахтар" і "Колос", а зрівнятися за очками - "Кривбас". Конкуренти за лідерство проведуть свої матчі у неділю, 28 вересня.
