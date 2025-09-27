Огненный матч во Львове: "Динамо" и "Карпаты" расписали ничью с шестью голами (видео)

УПЛ, 7-й тур

"Карпаты" - "Динамо" - 3:3

Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+4 - Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50

Ход матча

"Карпаты" значительно активнее начали игру и в течение 20-ти стартовых минут создали два неплохих момента: сначала Бруниньо опасно пробил в ближний угол, а затем Мирошиченко выстрелил под перекладину.

"Динамо" за это время в атаке не создало ничего.

А впоследствии преимущество львовян приобрело материальное значение. На 24-й минуте отличился Альварес точным ударом из-за пределов штрафной.

Еще через три минуты счет удвоил Бруниньо - после прострела Костенко с фланга и скидки Краснопира.

Для киевлян назревала катастрофа. Но еще до перерыва они смогли прийти в себя и сквитали один мяч. Капитан "бело-синих" Караваев выиграл верховую борьбу после подачи углового.

А в начале второй половины уже киевляне шокировали хозяев двумя быстрыми голами.

Сравнял результат Шапаренко - после комбинации с Волошиным - 2:2.

Прошло всего две минуты и дубль оформил Караваев - и снова после розыгрыша углового.

Далее шансы отличиться были у игроков обеих команд. У "Карпат" опасно атаковал Витор, у "Динамо" - Шола и Шапаренко.

Последние минуты игры стали настоящим праздником сумбура. Хозяева устроили штурм ворот Моргуна, а гости откровенно играли на отбой. Некоторое время такая тактика приносила "бело-синим" успех, но уже в компенсированные минуты третий гол в ворота "Динамо" забил Мирошниченко.

Поединок завершился настоящей боевой ничьей - 3:3.

"Динамо" может потерять лидерство

Киевляне потеряли очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с "Оболонью", "Александрией" и теперь - с "Карпатами".

Подопечные Александра Шовковского, имея 15 очков, остаются промежуточным лидером УПЛ. Но уже по итогам седьмого тура киевлян могут опередить "Шахтер" и "Колос", а сравняться по очкам - "Кривбасс". Конкуренты за лидерство проведут свои матчи в воскресенье, 28 сентября.