ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Динамо" проти "Шахтаря" у 1/8 Кубка України: повний список пар і дати матчів

П'ятниця 26 вересня 2025 13:35
UA EN RU
"Динамо" проти "Шахтаря" у 1/8 Кубка України: повний список пар і дати матчів Жеребкування 1/8 фіналу Кубка України (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

У Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров особисто взяв участь у визначенні пар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Української асоціації футболу.

Учасники та формат

У 1/8 фіналу Кубка України зіграють п’ять клубів УПЛ - "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух" та ЛНЗ.

Серед представників Першої ліги виступатимуть сім команд: "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", тернопільська "Нива", "Агробізнес", "Інгулець" та "Чернігів".

Три команди Другої ліги також вийшли до цього етапу змагань – "Лісне", вінницька "Нива" та "Локомотив".

Крім того, у турнірі братиме участь один аматорський клуб - "Агротех".

Жеребкування 1/8 фіналу: усі пари

Сліпим жеребкуванням визначено вісім пар наступного етапу:

  • "Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця)
  • "Чернігів" - "Лісне" (Київ)
  • "Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль)
  • "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк)
  • "Металіст 1925" (Харків) - "Агробізнес" (Волочиськ)
  • "Рух" (Львів) - ЛНЗ (Черкаси)
  • "Агротех" (Тишівка) - "Фенікс-Маріуполь"
  • "Інгулець" (Петрове) - "Вікторія" (Суми)

&quot;Динамо&quot; проти &quot;Шахтаря&quot; у 1/8 Кубка України: повний список пар і дати матчів

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України (фото: uaf.ua)

Де дивитися матчі

Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Раніше ми писали, що статус Зінченка у "Ноттінгемі" різко змінився напередодні Ліги Європи.

Також читайте, чи залишиться Сергій Ребров на посаді головного тренера збірної України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Кубок України Шахтар Футбол
Новини
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Росія вдарила по Україні 154 дронами: є влучання на 9 локаціях
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"