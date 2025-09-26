"Динамо" проти "Шахтаря" у 1/8 Кубка України: повний список пар і дати матчів
У Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров особисто взяв участь у визначенні пар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Української асоціації футболу.
Учасники та формат
У 1/8 фіналу Кубка України зіграють п’ять клубів УПЛ - "Динамо", "Шахтар", "Металіст 1925", "Рух" та ЛНЗ.
Серед представників Першої ліги виступатимуть сім команд: "Вікторія", "Фенікс-Маріуполь", "Буковина", тернопільська "Нива", "Агробізнес", "Інгулець" та "Чернігів".
Три команди Другої ліги також вийшли до цього етапу змагань – "Лісне", вінницька "Нива" та "Локомотив".
Крім того, у турнірі братиме участь один аматорський клуб - "Агротех".
Жеребкування 1/8 фіналу: усі пари
Сліпим жеребкуванням визначено вісім пар наступного етапу:
- "Локомотив" (Київ) - "Нива" (Вінниця)
- "Чернігів" - "Лісне" (Київ)
- "Буковина" (Чернівці) - "Нива" (Тернопіль)
- "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк)
- "Металіст 1925" (Харків) - "Агробізнес" (Волочиськ)
- "Рух" (Львів) - ЛНЗ (Черкаси)
- "Агротех" (Тишівка) - "Фенікс-Маріуполь"
- "Інгулець" (Петрове) - "Вікторія" (Суми)
Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка України (фото: uaf.ua)
Де дивитися матчі
Трансляція всіх поєдинків буде у вільному доступі на YouTube-каналі УПЛ ТБ.
