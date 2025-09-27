З Шевченком та без Ямаля: що треба знати про ЧС U-20, де сьогодні стартує збірна України

27 вересня в Чилі стартує чемпіонат світу з футболу для збірних U-20. Серед 24-х учасників мундіалю буде й команда України.

П'ятий старт "синьо-жовтих"

Україна відібралася на чемпіонат світу за підсумками минулорічного Євро U-19, на якому "синьо-жовті" дійшли до півфіналу. Всього від Європи на ЧС відібралося п'ять найкращих команд.

Для нашої збірної чемпіонат світу у Чилі стане п'ятим в історії. На всіх попередніх турнірах українські команди виходили щонайменше в 1/8 фіналу.

А на останньому для себе мундіалі у 2019 році наша збірна на чолі з Олександром Петраковим стала чемпіоном. У фіналі "синьо-жовті" обіграли збірну Південної Кореї (3:1). Символічно, що саме ця команда стане першим суперником підопічних Дмитра Михайленка на турнірі-2025.

Після тріумфального мундіалю, наші участі в ЧС більше не брали. Наступний турнір, що мав відбутися в 2021 році в Індонезії, ФІФА взагалі відмінила через пандемію коронавірусу. А в Аргентину-2023 "синьо-жовті" не пробилися.

До речі, на минулому ЧС тріумфувала збірна Уругваю, яка у фіналі здолала Італію (1:0). "Бронзу" завоювали ізраїльтяни, які в "малому фіналі" перемогли Південну Корею (3:1).

Збірна України - чемпіон світу U-20 на турнірі 2019 року (фото: УАФ)

Що відомо про суперників

На турнірі в Чилі "синьо-жовті" в груповому раунді зіграють в квартеті B з Південною Кореєю, Парагваєм та Панамою.

Збірна Південної Кореї – учасник трьох попередніх чемпіонатів світу U-20. На останніх двох першостях доходила до півфіналу: здобула "срібло" в 2019 році та фінішувала четвертою – в 2023-му. Команда сформована в основному з футболістів внутрішнього чемпіонату. У складі лише два легіонери: Кім Тхе Вон з португальського "Портімоненсе" та Кім Мьон Джун, що представляє бельгійський "Генк".

Панама, як і Україна, повертається до виступів на ЧС після перерви в один турнір. На попередньому для себе ЧС-2019 панамці вперше в історії вийшли у плей-офф, де їх обіграла саме Україна – 4:1. У складі Панами є футболіст, що виступає за український клуб: це опорний півзахисник Анель Райс з одеського "Чорноморця". Також в збірній є легіонери з клубів Бразилії, Іспанії, Німеччини, США та Коста-Ріки.

Найбільшу перерву між виступами на ЧС U-20 має Парагвай, що повернувся на мундіаль через 12 років. На останній для себе першості у 2013 році парагвайці вилетіли в 1/8 фіналу. А найкращим результатом команди є четверте місце в 2001 році.

Розклад матчів збірної України

27 вересня, 23:00. Україна – Південна Корея

30 вересня, 23:00. Україна – Панама

3 жовтня, 23:00. Україна – Парагвай

Хто зіграє за "синьо-жовтих"

До підсумкової заявки збірної України потрапив 21 футболіст з 18-ти клубів. 9 з них – легіонери.

Заявка збірної України U-20 на ЧС

Воротарі: Станіслав Ванівський ("Сталь" Жешув, Польща), Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія), Маркіян Бакус (ЛНЗ).

Захисники: Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус (обидва – "Металіст"), Микола Киричок ("Карпати"), Владислав Кисіль ("Понферрадіна", Іспанія), Максим Мельниченко ("Полісся"), Максим Деркач ("Тукумc 2000", Латвія), Олексій Гусєв ("Кудрівка").

Півзахисники: Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Данило Кревсун ("Борусія" Д, Німеччина), Артур Шах ("Карпати"), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Данііл Ващенко ("Олександрія"), Матвій Панченко ("Металіст 1925"), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія), Віталій Катрич ("Інгулець"), Ярослав Караман ("Полісся").

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо"), Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

"Синьо-жовті" виступатимуть в Чилі не в оптимальному складі. Участь деяких футболістів заблокували їхні клуби.

Зокрема німецький "Нюрнберг" не відпустив форварда Артема Степанова, італійський "Емполі" – нападника Богдана Попова, а угорська "Кішварда" – голкіпера Іллю Поповича.

Їхній приклад наслідували й українські клуби. Так львівські "Карпати" не відпустили голкіпера Назара Домчака, луганська "Зоря" – півзахисників Романа Саленка й Андрія Маткевича та нападника Ігоря Горбача. а київське "Динамо" – центрбека Тараса Михавка.

Без Ямаля та інших зірок

Наша команда – не єдина, що недорахувалась лідерів. Проведення мундіалю під час розпалу клубного сезону залишило його без багатьох зіркових учасників. Вони могли б значно підсилити свої збірні, але зараз більше потрібні клубам.

Почнемо з того, що за Іспанію за віком мав право зіграти Ламін Ямаль. Проте він вже давно не виступає разом з ровесниками, оскільки є футболістом національної збірної. Також до юнацької команди могли б приєднатися Дін Гейсен з "Реала" та Пау Кубарсі з "Барселони".

Ламін Ямаль міг би зіграти в Чилі за Іспанію (фото: Getty Images)

Збірну Франції теоретично міг би підсилити Дезіре Дуе з ПСЖ, Бразилію – Ендрік з "Реала", Аргентину – ще один представник "вершкових" Франко Мастантуоно.

І це лише найгучніші імена. Насправді футболістів з європейських топ-ліг, які могли б зіграти в Чилі, але з різних причин не потрапили до заявок, набагато більше.

Історичний аспект

Чемпіонати світу серед 20-річних футболістів проводяться з 1977 року. За цей час відбулося вже 24 турніри.

Чемпіонами ставали представники 13 країн, зокрема й України. А призерами – футболісти 31-ї збірної.

Найбільше перемог в активі мають південноамериканці: Аргентина (6 титулів) та Бразилія (5). Серед європейців лідирує Португалія (2 чемпіонства). Іншим командам не вдавалося перемогти більше одного разу.

У різні роки на турнірі виступали молоді футболісти, що потім ставали справжніми зірками світового футболу.

Найвідоміші з них: аргентинці Марадона та Мессі, бразильці Ромаріо та Роналдінью, португальці Фігу та Руй Кошта, нідерландці ван Бастен та Роббен, французи Анрі, Трезеге та Погба, іспанець Касільяс та інші.

У складі збірної СРСР першими чемпіонами світу U-20 в 1977 році стали українці Володимир Бессонов (визнаний найкращим футболістом ЧС), Сергій Балтача, Андрій Баль, Юрій Сивуха, Валентин Крячко, Віктор Каплун, Григорій Батич та Олександр Сопко.

Цікаво, що наставник збірної України Дмитро Михайленко також виступав на мундіалі U-20. У 1991 році 18-річний півзахисник "Дніпра" був наймолодшим гравцем у складі збірної СРСР, яка здобула бронзові нагороди на турнірі в Португалії.

Головний тренер збірної України Дмитро Михайленко був учасником мундіалю в 1991 році (фото: УАФ)

Де дивитися матчі чемпіонату

Офіційним транслятором юнацького чемпіонату світу-2025 в України є "Суспільне Спорт".

Воно транслюватиме поєдинки збірної України та частину інших матчів групової стадії та першого раунду плей-офф на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Починаючи з чвертьфіналу, платформи "Суспільне Спорт" покажуть усі поєдинки турніру.