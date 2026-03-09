UA

Вогняний хаос охопив Шотландію: пожежа знищила будівлю XIX століття та заблокувала рух поїздів

08:08 09.03.2026 Пн
2 хв
Гасіння пожежі тривало понад п'ять годин
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: оперативні служби Англії (Getty Images)

У неділю ввечері, 8 березня, центр Глазго став ареною масштабної надзвичайної події.

Так, масштабна пожежа у самому серці Глазго паралізувала рух поїздів по всій Шотландії. На Юніон-стріт спалахнула історична будівля 1851 року - вогонь виявився настільки сильний, що споруда почала обвалюватися прямо на очах у рятувальників, спричинивши справжній транспортний параліч.

Масштаби катастрофи на Юніон-стріт

Вогонь спалахнув о 15:46 на першому поверсі чотириповерхової комерційної споруди. Понад 60 рятувальників та 12 пожежних машин прибули на місце, щоб зупинити поширення полум'я. Так, пожежники на високопідйомних кранах годинами намагалися локалізувати вогонь, аби врятувати сусідній готель "Централь" та Каледоніанські палати.

В свою чергу член парламенту Пол Суїні підтвердив, що історична пам’ятка, зведена ще у 1851 році, зазнала непоправних втрат і обвалилася.

Транспортна блокада Глазго

Центральний вокзал Глазго повністю припиняв роботу. Залізничне сполучення зазнало критичних змін:

  1. Верхні платформи: всі рейси було скасовано до подальшого повідомлення.

  2. Нижні платформи: поїзди курсували без зупинки на станції.

  3. Для пасажирів: квитки компанії Avanti West Coast тепер приймаються на рейсах LNER між Единбургом та лондонським Кінгс-Крос без доплат.

Наслідки для міста

Попри масштаб залучених сил (понад 15 одиниць спецтехніки), гасіння тривало понад п'ять годин. Рятувальники зазначають, що повідомлень про постраждалих немає, проте район Юніон-стріт залишається перекритим через загрозу подальших обвалів конструкцій.

Нагадаємо, напередодні російський дрон атакував пасажирський потяг Київ-Суми. На щастя, ніхто не постраждав, а для продовження руху оперативно було направлено допоміжний локомотив.

Також ми писали, що 2 березня у Криворізькому районі Дніпропетровської області російський безпілотник завдав удару по вагону приміського поїзда, який перебував у русі. Є загиблий, десять пасажирів отримали поранення.

