Британія готує "холодний душ" для Трампа: візит Короля до США хочуть скасувати через образи

У Британії вимагають скасувати візит короля Чарльза III до США через війну Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Reuters.

Відносини між Лондоном і Вашингтоном опинилися на межі найглибшої кризи за останні десятиліття. У британському парламенті закликають прем'єра Кіра Стармера негайно скасувати державний візит короля до США. Причина — публічні образи з боку Дональда Трампа та «незаконна війна» проти Ірану.

Візит під загрозою: 250-річчя США без монарха?

Поїздка Чарльза III запланована на квітень 2026 року і мала стати символом міцного союзу, присвяченим 250-річчю незалежності США. Проте лідер ліберал-демократів Ед Дейві переконаний: за нинішніх умов цей візит перетвориться на «дипломатичний подарунок» для Трампа.

Проведення державного візиту зараз буде сприйнято як підтримка політики Трампа. Це став би його великий дипломатичний успіх, попри те, що він неодноразово ображав нашу країну», — заявив Дейві.

«Не Вінстон Черчилль»: історія конфлікту

Напруга спалахнула після того, як уряд Стармера заборонив США використовувати британські бази для першої хвилі атак на Іран. Реакція Трампа була миттєвою та жорсткою:

Президент США публічно висміяв британського прем’єра, заявивши, що той «не Вінстон Черчилль» .

Трамп демонстративно відмовився від допомоги британського авіаносця, заявивши, що вона «вже не потрібна», попри те, що Лондон згодом таки дозволив оборонні операції зі своїх баз.

Війна, ціни на газ та королівський етикет

Опозиція наголошує, що поки британські родини страждають від стрибків цін на енергоносії через війну на Близькому Сході, пишний державний візит є недоречним. Ед Дейві прямо називає військову кампанію США «незаконною» і вважає, що монарх не повинен своєю присутністю легітимізувати дії Вашингтона.