Так, масштабный пожар в самом сердце Глазго парализовал движение поездов по всей Шотландии. На Юнион-стрит вспыхнуло историческое здание 1851 года - огонь оказался настолько сильным, что сооружение начало обваливаться прямо на глазах у спасателей, вызвав настоящий транспортный паралич.

Масштабы катастрофы на Юнион-стрит

Огонь вспыхнул в 15:46 на первом этаже четырехэтажного коммерческого здания. Более 60 спасателей и 12 пожарных машин прибыли на место, чтобы остановить распространение пламени. Так, пожарные на высокоподъемных кранах часами пытались локализовать огонь, чтобы спасти соседний отель "Централь" и Каледонианские палаты.

В свою очередь член парламента Пол Суини подтвердил, что исторический памятник, возведенный еще в 1851 году, понесла непоправимые потери и обвалилась.

Транспортная блокада Глазго

Центральный вокзал Глазго полностью прекращал работу. Железнодорожное сообщение претерпело критические изменения:

Верхние платформы: все рейсы были отменены до дальнейшего уведомления. Нижние платформы: поезда курсировали без остановки на станции. Для пассажиров: билеты компании Avanti West Coast теперь принимаются на рейсах LNER между Эдинбургом и лондонским Кингс-Кросс без доплат.

Последствия для города

Несмотря на масштаб привлеченных сил (более 15 единиц спецтехники), тушение продолжалось более пяти часов. Спасатели отмечают, что сообщений о пострадавших нет, однако район Юнион-стрит остается перекрытым из-за угрозы дальнейших обвалов конструкций.