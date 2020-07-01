Военным базам РФ и аграриям в оккупированном Крыму не хватает воды

Российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. В связи с этим существует вероятность военных действий со стороны РФ для получения доступа к ресурсу.

Об этом сообщила замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева, говорится в материале РБК-Украина "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму".

По словам Ташевой, на данный момент вода на полуострове без ограничений доступна лишь для бытовых нужд. При этом России необходимо обеспечивать военные базы водой в полном объеме.

Ташева допускает, что для доступа к водным ресурсам Кремль может прибегнуть к военному сценарию.

"Что касается того, может ли РФ использовать военный сценарий, чтоб получить доступ к ресурсу (воде, - ред.), то да, есть такая вероятность, но все-таки надо говорить о том, что потуг именно на юге, конкретно для прохода из Крыма, у них не хватает. Им надо будет открывать второй фланг и делать прорыв", - уточнила чиновник.

В представительстве Зеленского надеются, что Россия не решится на полномасштабную военную операцию, поскольку для беспрепятственного доступа в Крым российским войскам придется захватить около 100 км Херсонской области.

Представители оккупационных властей Крыма признают, что ситуация с водоснабжением на полуострове действительно сложная. При этом звучат заявления о якобы "активных мерах" для ее решения.

По словам бывшего главы представительства президента Бориса Бабина, о нормализации поставок воды в достаточном объеме не может быть и речи. Бабин уверен, что такие заявления российских чиновников являются фейковыми.

"Ее (воды - ред.) не хватает для сельского хозяйства и для милитаризации. Поэтому, к сожалению, есть реальная угроза, что они захотят решить это вопрос любым способом", - сказал в комментарии изданию Бабин.

Напомним, Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении.

Также сообщалось, что Вооруженные сили Украины готовы сдерживать атаку России из моря и суши.