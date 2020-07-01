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Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев

Новости » Политика     01.07.2020 - 08:21
Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении, - Наев
Фото: Сергей Наев (mil.gov.ua)

Боевая служба переведена в усиленный режим

У Украины нет данных о подготовке атаки России с юга. Однако, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.

Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Сергей Наев в комментарии РБК-Украина, говорится в материале РБК-Украина "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму".

Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим.

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время", - сказал он.

По словам Наева, уже выполнена определенная часть работ по повышению боевых возможностей украинских войск на этом направлении и эта работа продолжается.

Отметим, ранее бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес выразил обеспокоеность из-за возможной атаки РФ на Херсонскую область, чтобы захватить дамбу, которая не пропускает воду в Крым.

Напомним, МИД Украины заявил, что украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, когда Украина возобновит водоснабжение в Крым.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КрымКрымармиябоевая готовность
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