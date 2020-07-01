Військовим базам РФ і аграріям в окупованому Криму не вистачає води

Російські військові бази і сільгосппідприємства в окупованому Криму відчувають гостру нестачу у водопостачанні. У зв'язку з цим існує ймовірність військових дій з боку РФ для отримання доступу до ресурсу.

Про це повідомила заступник голови представництва президента в АР Крим Таміла Ташева, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Війна за воду: чи може Росія знову напасти на Україну через посуху в Криму".

За словами Ташевої, на цей час вода на півострові без обмежень доступна лише для побутових потреб. При цьому Росії необхідно забезпечувати військові бази водою в повному обсязі.

Ташева допускає, що для доступу до водних ресурсів Кремль може вдатися до військового сценарію.

"Що стосується того, чи може РФ використати військовий сценарій, щоб отримати доступ до ресурсу (води, - ред.), то так, є така ймовірність, але все-таки треба говорити про те, що потуг саме на півдні, конкретно для проходу з Криму, у них не вистачає. Їм треба буде відкривати другий фланг і робити прорив", - уточнила чиновник.

У представництві Зеленського сподіваються, що Росія не зважиться на повномасштабну військову операцію, оскільки для безперешкодного доступу до Криму російським військам доведеться захопити близько 100 км Херсонської області.

Представники окупаційної влади Криму визнають, що ситуація з водопостачанням на півострові дійсно складна. При цьому звучать заяви про нібито "активні заходи" для її вирішення.

За словами колишнього глави представництва президента Бориса Бабіна, про нормалізацію постачання води в достатньому обсязі не може бути й мови. Бабін упевнений, що такі заяви російських чиновників є фейковими.

"Її (води - ред.) не вистачає для сільського господарства і для мілітаризації. Тому, на жаль, є реальна загроза, що вони захочуть вирішити це питання будь-яким способом", - сказав у коментарі виданню Бабін.

Нагадаємо, Україна посилила бойову можливість армії на кримському напрямку.

Також повідомлялося, що Збройні сили України готові стримувати атаку Росії з моря і суші.