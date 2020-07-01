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В Украине готовы сдерживать атаку россиян из Крыма

Новости » Политика     01.07.2020 - 08:49
В Украине готовы сдерживать атаку россиян из Крыма
Фото: российский военный (pinterest.com)

К сдерживанию готовы бригада морской пехоты, артиллерийский полк

Вооруженные сили Украины готовы, чтобы сдерживать атаку России из моря и суши. Кроме того, у них есть авиация, а именно вертолеты, бомбардировщики и истребители.

Об этом сообщил военный эксперт, руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут, говорится в материале РБК-Украина "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму".

"Там есть бригада морской пехоты, артиллерийский полк, который вооружен (артустановками, - ред) "Гиацинтами", "Ураганами" и "Градами", - рассказал он.

Однако дозвуковой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" пока не готов к использованию в боевых условиях в ближайшее время.

Напомним, Украина усилила боевую возможность армии на крымском направлении.

Ранее украинские власти призвали, чтобы граждани должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России.

Отметим, Россия перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами и 10 танков.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины КрыматакаРоссийская Федерация
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