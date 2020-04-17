Смертельное ДТП на трассе Одесса-Мелитополь: будут судить военного ВСУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обвиняемый не выдержал безопасной дистанции и совершил столкновение с другим автомобилем

Военного Вооруженных сил Украины будут судить по подозрению в нарушении правил вождения транспортного средства, что повлекло смерть одного человека, и нанесло повреждения другим потерпевшим. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, обвиняемый военнослужащий 23 января 2019 года, двигаясь на грузовике "КамАЗ", по трассе "Одесса - Мелитополь", с другими военными, столкнулся с автомобилем "Урал". В результате ДТП один из пассажиров грузовика погиб на месте, а другие военные получили тяжкие телесные повреждения.

Кроме того, военного обвиняют в использовании поддельного документа.

Так, в отношении военного водителя был направлен обвинительный акт в суд по ч. 1 ст. 415 ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Херсонской области во время передислокации военной техники произошел взрыв автомобиля. В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв.

Также в четверг, 16 апреля, около 12:00, в Кропивницкому произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей.