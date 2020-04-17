В Кропивницком произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время ДТП никто из участников дорожного движения не пострадал

В четверг, 16 апреля, около 12:00, в Кропивницкому произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.

Как сообщается, на углу улиц Соборная и Глинки, водитель иномарки Audi A6 во время движения не предоставил преимущество автомобилю Volkswagen Polo при повороте налево, который двигался во встречном направлении. В результате чего произошло столкновение. После чего Volkswagen начал неуправляемое движение и наехал на автомобили Toyota Camry и KIA Soul, которые находились на парковке.

Правоохранители составили протокол по ст. 124 (причинение ДТП) Коап на водителя Audi A6.

Напомним, в субботу, 11 апреля, в Ровенской области на трассе Киев-Чоп погиб житель Закарпатья, который известен как контрабандист по прозвищу "Пока". В результате ДТП от полученных травм он погиб на месте аварии.

Кроме того, ранее в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "скорой помощи", в результате чего три человека погибли и еще четверо были госпитализированы.