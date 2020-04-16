В Херсонской области взорвался военный автомобиль

Фото: место происшествия (dbr.gov.ua)

В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв

В Херсонской области во время передислокации военной техники произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как сообщается, 16 апреля около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ". В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия, и устанавливают причины возгорания.

Фото: место происшествия (dbr.gov.ua)

Напомним, 14 апреля в Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.

Кроме того, во Львове возле городской больницы №5 на улице Котляревского произошел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина. Позже данную информацию подтвердили в полиции.