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Смертельне ДТП на трасі Одеса-Мелітополь: судитимуть військового ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 15:01
Смертельне ДТП на трасі Одеса-Мелітополь: судитимуть військового ЗСУ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обвинувачений не витримав безпечної дистанції та скоїв зіткнення з іншим автомобілем

Військового Збройних сил України судитимуть за підозрою у порушенні правил водіння транспортного засобу, що спричинило смерть однієї особи, та завдало ушкодження іншим потерпілим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, обвинувачений військовослужбовець 23 січня 2019 року, рухаючись на вантажівці "КамАЗ", по трасі "Одеса - Мелітополь", з іншими військовими, зіштовхнувся з автомобілем "Урал". У результаті ДТП один з пасажирів вантажівки загинув на місці, а інші військові отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Крім того, військового звинувачують у використанні свідомо підробленого документа.

Так, на військового водія було скеровано обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 415 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсонській області під час передислокації військової техніки стався вибух автомобіля. У кузові військового автомобіля знаходилися боєприпаси, які здетонували і викликали вибух.

Також в четвер, 16 квітня, близько 12:00, у Кропивницькому сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі чотирьох автівок.

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