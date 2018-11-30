ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Порошенко назвал условия, при которых может быть объявлена мобилизация

Новости » Политика    30.11.2018 - 17:18
Порошенко назвал условия, при которых может быть объявлена мобилизация
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что пока РФ не проявит наземную агрессию, мобилизации не будет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Российская Федерация не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами в Хмельницком, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, сейчас армия формируется в основном на контрактной основе, и сегодня оборону на Донбассе держат именно контрактники.

"Каждый ощутит, что власть так организовала оборону страны, что студентов ничто, никто и ничем не отвлекает от овладения знаниями. Пока РФ не вторгнется на нашу территорию, не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод - это мое президентское слово", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. В частности, военное положение на 30 дней введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Отметим, ранее Порошенко заявлял, что не собирается продлевать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря. 

Порошенко: для Путина не существует "красных линий" Порошенко: от отмены выборов из-за военного положения выигрывает только Путин
Новости Украины Порошенко ПетрМобилизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь