Порошенко назвал условия, при которых может быть объявлена мобилизация

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что пока РФ не проявит наземную агрессию, мобилизации не будет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Российская Федерация не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами в Хмельницком, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, сейчас армия формируется в основном на контрактной основе, и сегодня оборону на Донбассе держат именно контрактники.

"Каждый ощутит, что власть так организовала оборону страны, что студентов ничто, никто и ничем не отвлекает от овладения знаниями. Пока РФ не вторгнется на нашу территорию, не проявит наземную агрессию, не будет ни мобилизации, ни ограничения прав и свобод - это мое президентское слово", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. В частности, военное положение на 30 дней введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Отметим, ранее Порошенко заявлял, что не собирается продлевать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря.