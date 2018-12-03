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Воєнний стан внесе корективи у кампанію Порошенка, - джерела

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 11:35
Воєнний стан внесе корективи у кампанію Порошенка, - джерела
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Головний стратег Порошенка був проти воєнного стану

Воєнний стан, оголошений в 10 областях України, внесе корективи у виборчу кампанію чинного президента Петра Порошенка. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "В боротьбі за другий термін: як в команді Петра Порошенка готуються до виборів".

Зазначимо, головний стратег штабу Порошенка Ігор Гринів, за словами джерел, був проти введення військового положення, вважаючи, що це негативно відіб'ється на його рейтингу. Хоча в передвиборному штабі поки точно не знають, як саме фактор воєнного стану вплине на рівень електоральної підтримки Порошенка.

Але, в будь-якому випадку, вносити зміни в кампанію з урахуванням фактора і викликів воєнного стану доведеться, відзначили в розмові з РБК-Україна двоє впливових членів президентської команди.

"Зараз ми спробуємо обернути останні події на нашу користь. Тепер завдання технологів, щоб все це спрацювало в плюс кампанії", - пояснив один зі співрозмовників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко з імовірністю в 99% піде на другий президентський термін. В його оточенні відзначають, що рішення про висунення буде оголошено після старту виборчої кампанії.

Минулого тижня президент назвав умови, при яких може бути оголошена мобілізація. За його словами, вона можлива при наземній агресії РФ.

 

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