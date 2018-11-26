Военное положение может ограничить въезд гражданам РФ, - Госпогранслужба

Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

В Госпогранслужбе сомневаются в ограничении работы КПВВ

В случае введения военного положения в Украине могут ограничить въезд для граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Государственной пограничной службе.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что не исключена возможность ограничения въезда в Украину отдельных граждан России. В то же время вряд ли закроют контрольные пункты пропуска на Донбассе и на административной границе с Крымом.

"О функционировании КПВВ в районе проведения ООС и на админгранице с Крымом - все это будет решено, в частности сегодня Верховной радой. Уже после этого можно будет говорить более детально. Конечно, определенные ограничения могут быть применены", - отметили в ГПС.

Также сообщается, что усиление пограничного режима не ограничит права граждан Украины.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на Совете национальной безопасности и обороны выступил за ограничение въезда некоторым россиянам.

Ранее также стало известно, что Национальный банк Украины не видит оснований для введения административных ограничений на денежно-кредитном и валютном рынках в случае введения военного положения.