ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Военное положение может ограничить въезд гражданам РФ, - Госпогранслужба

Новости » Политика    26.11.2018 - 13:58
Военное положение может ограничить въезд гражданам РФ, - Госпогранслужба
Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

В Госпогранслужбе сомневаются в ограничении работы КПВВ

В случае введения военного положения в Украине могут ограничить въезд для граждан Российской Федерации. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Государственной пограничной службе.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что не исключена возможность ограничения въезда в Украину отдельных граждан России. В то же время вряд ли закроют контрольные пункты пропуска на Донбассе и на административной границе с Крымом.  

"О функционировании КПВВ в районе проведения ООС и на админгранице с Крымом - все это будет решено, в частности сегодня Верховной радой. Уже после этого можно будет говорить более детально. Конечно, определенные ограничения могут быть применены", - отметили в ГПС.

Также сообщается, что усиление пограничного режима не ограничит права граждан Украины.

Напомним, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на Совете национальной безопасности и обороны выступил за ограничение въезда некоторым россиянам.

Ранее также стало известно, что Национальный банк Украины не видит оснований для введения административных ограничений на денежно-кредитном и валютном рынках в случае введения военного положения.

 

МИД Украины предоставило иностранным послам доказательства прямой агрессии РФ В Раде не знают, будут ли голоса за закрытое заседание по военному положению
Новости Украины Государственная пограничная службаРоссийская Федерациявоенное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь