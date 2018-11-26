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Воєнний стан може обмежити в'їзд громадянам РФ, - Держприкордонслужба

Новини » Політика    26.11.2018 - 13:58
Воєнний стан може обмежити в'їзд громадянам РФ, - Держприкордонслужба
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

У Держприкордонслужбі сумніваються в обмеженні роботи КПВВ

У разі введення воєнного стану в Україні можуть обмежити в'їзд для громадян Російської Федерації. Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Державній прикордонній службі.

У Держприкордонслужбі зазначили, що не виключена можливість обмеження в'їзду до України окремих громадян Росії. У той же час навряд чи закриють контрольні пункти пропуску на Донбасі та на адміністративному кордоні з Кримом.

"Про функціонування КПВВ в районі проведення ООС і на адмінмежі з Кримом - все це буде вирішено, зокрема сьогодні Верховною радою. Вже після цього можна буде говорити більш детально. Звичайно, певні обмеження можуть бути застосовані", - зазначили в ДПС.

Також повідомляється, що посилення прикордонного режиму не обмежить права громадян України.

Нагадаємо, голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал на Раді національної безпеки і оборони виступив за обмеження в'їзду деяким росіянам.

Раніше також стало відомо, що Національний банк України не бачить підстав для введення адміністративних обмежень на грошово-кредитному і валютному ринках в разі введення воєнного стану.

 

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