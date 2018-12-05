ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Военное положение могут прекратить досрочно, - Гройсман

Новости » Политика    05.12.2018 - 17:03
Военное положение могут прекратить досрочно, - Гройсман
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер назвал условия, при которых в Украине могут прекратить военное положение

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключает возможности прекращения действия военного положения досрочно. Об этом премьер сказал во время встречи с региональными СМИ в среду, 5 декабря, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Гройсмана, военное положение может быть прекращено, если ситуация в Украине в контексте агрессии России будет нормализирована. Также глава правительства высказал мнение, что в этих условиях продолжения военного положения не будет.

"Если мы не будем чувствовать никаких угроз, то никакого продолжения военного положения не будет. Также, если ситуация нормализуется, то есть возможность рассматривать и досрочное прекращение военного положения. Но я глубоко убежден в том, что президент, как Верховный главнокомандующий, с учетом той информации, которая у него будет, примет необходимое решение", - сказал премьер.

Гройсман резюмировал, что ведение военного положения в 10 областях было превентивной мерой.

Напомним, 4 декабря 2018 начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия увеличила количество военной техники вблизи границ с Украиной. Нарастание напряжения со стороны РФ также констатировал министр обороны Стеран Полторак. В ходе брифинга 5 декабря он отметил, что сейчас Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Полторак: вероятность продления военного положения зависит от действий РФ Выборы в ОТО не удастся провести вовремя, - Парубий
Новости Украины военное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь