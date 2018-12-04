Порошенко пояснив особливості впровадження воєнного стану в Україні

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Президент гарантував президентські вибори 31 березня

Воєнний стан в Україні впроваджено для законодавчого захисту дій українських військових, він не обмежуватиме конституційних прав і свобод українських громадян, в тому числі на вибори. Про це заявив президент Петро Порошенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Для чого в Україні запроваджується воєнний стан? Є дві моделі (дій в умовах такого правового режиму, - ред.). Перша - обмежити конституційні права і свободи. Так роблять диктатори. Є чи немає для цього підстави - з цього починають. Є друга модель - захистити українського воїна законодавчо, надавши йому право застосовувати зброю за межами операції Об’єднаних сил, де зброя застосовується на підставі закону про деокупацію Донбасу", - пояснив Порошенко.

Він додав, що впровадження воєнного стану надзвичайно скоротить час на можливу реакцію у випадку широкомасштабної наземної російської агресії.

Президент підкреслив, що під час обговорення цього питання у Верховній раді він також звернувся до спікера Андрія Парубія щодо винесення на голосування питання про призначення дати виборів президента України.

"Я як президент гарантую - вибори відбудуться 31 березня 2019 року. І не буде жодних причин для того, щоб їх переносити", - заявив він.

Нагадаємо, Петро Порошенко вніс у Верховну раду України законопроект №9357 про проведення місцевих виборів під час воєнного стану.