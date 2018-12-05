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Воєнний стан може бути припинено достроково, - Гройсман

Новини » Політика    05.12.2018 - 17:03
Воєнний стан може бути припинено достроково, - Гройсман
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр назвав умови, за яких в Україні можуть припинити воєнний стан

Прем'єр-мінстр України Володимир Гройсман не виключає можливості  припинення дії воєнного стану достроково. Про це прем'єр сказав під час зустрічі із регіональними ЗМІ у середу, 5 грудня, передає РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

За словами Гройсмана, воєнний стан може бути припинено, якщо ситуації в Україні у контексті агресії Росії буде стабілізовано. Також глава уряду висловив думку, що за цих умов продовження воєнного стану не буде.

"Якщо ми не будемо відчувати жодних загроз, то ніякого продовження воєнного стану не буде. Також, якщо ситуація нормалізується, то можливо розглядати й дострокове припинити воєнного стану. Але я глибоко переконаний в тому, що президент, як Верховний головнокомандувач, з урахуванням тієї інформації, яка у нього буде, прийме необхідне рішення", - сказав прем'єр.

Гройсман резюмував, що ведення воєнного стану у 10 областях було превентивним заходом.

Нагадаємо, 4 грудня 2018  начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія збільшила кількість військової техніки поблизу кордонів з Україною. Наростання напруги з боку РФ констатував також мінстр оборони Стеран Полторак. У ході брифінгу 5 грудня він зазначив, що наразі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

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