Росія збільшила кількість військової техніки поблизу кордонів з Україною, - Муженко

Фото: Віктор Муженко (УНІАН

Зокрема, РФ перекинула 300 танків на базу біля українського кордону

Російська Федерація збільшила кількість військової техніки поблизу кордонів з Україною. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко у ефірі телеканалу ICTV, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що мова йде не лише про Луганську й Донецьку області. Нарощення техніки спостерігається також на північно-східному, східному та південному кордонах України.

"Характер дислокації показує, що в короткий термін можуть бути сформовані відповідні наступальні угруповання і спрямування їх дій - Україна. Тому ми розглядаємо не один напрямок - Луганська та Донецька області, а мова йде про північно-східний, східний та південний кордони України", - заявив Муженко.

Начальник Генштабу розповів, що Росія перекинула близько 300 танків Т-62 на свою базу поблизу українського кордону під час навчань Схід-2018. Крім того, було сформовано дивізії у складі двох танкових і двох мотострелецких полків.

Крім того, Муженко повідомив, що РФ збільшила кількість своїх кораблів в акваторії Азовського моря "практично в два рази".

Нагадаємо, у навчальних центрах Збройних сил України (ЗСУ) 3 грудня 2018 року розпочались збори оперативного резерву першої черги. Всі заплановані заходи планується завершити до католицького Різдва, 25 грудня.

Раніше повідомлялося, що у 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан.