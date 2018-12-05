ЗСУ приведені у повну бойову готовність, - Полторак

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Агресія з боку Росії наростає, заявив міністр оборони

Військовослужбовці Збройних сил України на сьогодні приведені у повну бойову готовність у зв'язку зі зростанням агресії проти України з боку Росії. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак у ході брифінгу в середу, 5 грудня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, загрози, які з'являються перед Україною з боку Російської Федерації, не мають тенденції до зменшення.

"Сьогодні військові знаходяться у повній бойовій готовності. Також до готовності приведені всі військові управління, відбувається дислокація частин та посилення військовї присутності на небезпечних напрямках", - сказав міністр.

Він додав, що також Міноборони посилює протиповітряну оборону (ППО).

"Ми продовжуємо випробування наших систем ППО, протикорабельних ракет, які буквально годину тому завершили на Півдні України... Я хотів би переконати всіх українців, що Збройні сили напоготові і ми робимо все можливе для того, щоби не повторився 2014 рік", - сказав Полторак.

Нагадаємо, Степан Полторак також оцінив ймовірність продовження воєнного стану в Україні. На думку міністра оборони, це залежить від дій Російської Федерації.

Додамо, за даними голови Держприкордонслужби Петра Цигикала, у повну бойову готовність приведені усі катери і кораблі українських прикордонників.