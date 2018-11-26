Военное положение: лидеры фракций проводят встречу с руководством Рады

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

По словам Геращенко, президент не объявлял консультаций с лидерами фракций

Лидеры парламентских фракций проводят встречу с руководством Верховной рады о введении военного положения в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook заместителя председателя ВР Ирины Геращенко.

По ее словам, президент Петр Порошенко не объявлял консультаций с лидерами фракций.

"Происходит встреча лидеров фракций с руководством парламента. Именно в таком формате, в ВР. Некоторые лидеры фракций пришли с группой поддержки... Президент не объявлял консультаций с лидерами фракций", - подчеркнула парламентарий.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предлагает ввести военное положение на 30 дней, а не на 60 дней, как планировалось ранее.

РБК-Украина также писало, что Порошенко предложил ввести военное положение в Украине с 9:00 28 ноября 2018 года. По словам главы государства, пока не планируется проведение полной или частичной мобилизации.

Добавим, экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко выступили с заявлением по вопросу введения военного положения в Украине. В частности, они заявили о рисках введения военного положения.