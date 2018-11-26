Воєнний стан: лідери фракцій проводять зустріч з керівництвом Ради

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

За словами Геращенко, президент не оголошував консультацій з лідерами фракцій

Лідери парламентських фракцій проводять зустріч з керівництвом Верховної ради щодо запровадження воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook заступника голови ВР Ірини Геращенко.

За її словами, президент Петро Порошенко не оголошував консультацій з лідерами фракцій.

"Відбувається зустріч лідерів фракцій із керівництвом парламенту. Саме в такому форматі, у ВР. Деякі лідери фракцій прийшли з групою підтримки… Президент не оголошував консультацій з лідерами фракцій", - підкреслила парламентар.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко пропонує ввести воєнний стан на 30 днів, а не на 60 днів, як планувалося раніше.

РБК-Україна також писало, що Порошенко запропонував ввести воєнний стан в Україні з 9:00 28 листопада 2018 року. За словами глави держави, поки не планується проведення повної або часткової мобілізації.

Додамо, екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко виступили із заявою з питання введення воєнного стану в Україні. Зокрема, вони заявили про ризики введення воєнного стану.