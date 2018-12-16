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Порошенко рассказал, будет ли продлено военное положение

Новости » Политика    16.12.2018 - 19:53
Порошенко рассказал, будет ли продлено военное положение
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Военное положение должно закончиться 26 декабря 2018 года

Военное положение, которое действует в 10 областях Украины, будет продолжено только в случае широкомасштабного вторжения войск Российской Федерации. Об этом заявил Петр Порошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, если не будет полномасштабного вторжения РФ, то военное положение продлено не будет и начнется подготовка к президентским выборам.

"Моя принципиальная позиция, военное положение не будет мешать проведению выборов. И если не начнется широкомасштабная агрессия, вторжение войск Российской Федерации на территорию Украины вне линии столкновения на Донбассе и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет. И начнется, согласно постановлению, проголосованном Верховной Радой, подготовка к выборам президента Украины 31 марта 2019 года", - отметил президент.

Напомним, ранее глава Службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров заявил, что в ближайшие годы в мире может начаться глобальный военный конфликт.

Добавим, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ни в одном регионе при военном положении не ограничены права украинцев.

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