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В СНБО не исключают начало глобального конфликта в ближайшие годы

Новости » Политика    14.12.2018 - 08:58
В СНБО не исключают начало глобального конфликта в ближайшие годы
Фото: Валентин Петров (rnbo.gov.ua)

В СНБО считают, что Россия активно готовится к новой мировой войне

В ближайшие годы мир может быть готовым к новому глобальному военному конфликту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентина Петрова.

В частности, он подчеркнул, что в плане агрессии Украина является не конечной целью РФ, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению.

"Если посмотреть на современные российские военные инициативы, можно сказать, что это не только подготовка к войне с Украиной, это один из элементов более широкого стратегического развертывания российской наступательной машины. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войне", - заявил Петров.

По его мнению, глобальный конфликт может развернуться уже в ближайшие годы.

"Мир может быть готовым к глобальному конфликту буквально через 6 лет, но он может начаться и раньше. В гипотетической третьей мировой войне Россия, усиленная ресурсами Украины, - это будет совсем другая Россия", - подчеркнул Петров и добавил, что Москва попытается вмешаться в украинские выборы.

Напомним, накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ни в одном регионе при военном положении не ограничены права украинцев.

 

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