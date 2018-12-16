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Порошенко розповів, чи буде продовжено воєнний стан

Новини » Політика    16.12.2018 - 19:53
Порошенко розповів, чи буде продовжено воєнний стан
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Воєнний стан має закінчитися 26 грудня 2018 року

Воєнний стан, який діє в 10 областях України, буде продовжено лише в разі широкомасштабного вторгнення військ Російської Федерації. Про це заявив Петро Порошенко під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, якщо не буде повномасштабного вторгнення РФ, то військовий стан продовжено не буде і розпочнеться підготовка до президентських та парламентських виборів.

"Моя принципова позиція, воєнний стан не заважатиме проведенню виборів. І якщо не почнеться широкомасштабна агресія, вторгнення військ Російської Федерації на територію України поза межами лінії зіткнення на Донбасі та адміністративного кордону Криму, воєнний стан продовжено не буде. І почнеться, згідно з постановою, проголосованою Верховною Радою, підготовка до виборів президента України 31 березня 2019 року", - зазначив президент.

Нагадаємо, раніше глава Служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО Валентин Петров заявив, що у найближчі роки у світі може розпочатися глобальний військовий конфлікт.

Додамо, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у жодному регіоні при військовому положенні не обмежені права українців.

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