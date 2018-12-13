Ни в одном регионе при военном положении не ограничены права украинцев, - Турчинов

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Турчинова, военное положение дает возможность проверить готовность страны к противодействию полномасштабной военной агрессии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что, несмотря на военное положение, ни в одном регионе Украины не были ограничены права и свободы украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, Турчинов отметил, что введение военного положения дает возможность осуществить полную проверку готовности страны для "противодействия полномасштабной военной агрессии".

"Несмотря на правовой режим военного положения, реализацию комплекса военных и задач по безопасности по подготовке и мобилизации страны для противодействия полномасштабной агрессии, ни в одном регионе не ограничены права и свободы граждан", - отметил он.

По словам секретаря СНБО, сейчас проверяется готовность всех органов власти, прежде всего, силовых структур, для выполнения своих функций в условиях особого периода.

"Отрабатываются мобилизационные задачи и планы, проверяется готовность всех органов власти, прежде всего, силовых структур, для выполнения своих функций в условиях особого периода, происходит проверка территориальной и гражданской обороны, способности быстро перебрасывать большие военные соединения на значительное расстояние на наиболее опасные для потенциального наступления направления", - заявил Турчинов.

Он также добавил, что масштабная проверка обороноспособности страны значительно усиливает способность Украины противостоять любой агрессии.

Напомним, президент Петр Порошенко, комментируя введение военного положения в Украине, заявил, что оно никак не повлияет на жизнь обычных украинцев.

РБК-Украина также сообщало, что украинская армия, по мнению Турчинова, способна дать отпор любой провокации России.

Добавим, секретарь СНБО подчеркивал, что Украина готова к обороне Черноморского и Азовского побережья.