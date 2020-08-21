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Военное наступление на Украину с территории Беларуси маловероятно - эксперты

Пятница 21 августа 2020 08:53
Военное наступление на Украину с территории Беларуси маловероятно - эксперты
Фото: пограничники (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Андрей Козловский

Генеральный штаб ВСУ провел анализ ситуации на северном направлении

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что наступление с территории Беларуси является маловероятным из-за природных условий. Север Украины и в соответствии юг Беларуси крайне неподходящая местность - труднопроходимые леса и болота.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Угроза с севера: стоит ли Украине ждать военной агрессии с территории Беларуси".

"С территории Беларуси в Украину на самом деле трудно проводить широкомасштабные сухопутные операции, но использование сил спецопераций, воздушно-десантных войск, ракетных войск, авиации в принципе довольно комфортно будет для России, если она разместит там свои войска", - сказал Самусь.

По словам полковника Олега Жданова, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже принял меры и провел анализ ситуации на северном направлении.

"В 2015-16 году наш Генштаб занимался вопросами именно северной границы. Мы отработали несколько вариантов плана обороны. У нас там на сегодняшний день достаточно войск, чтобы сдержать возможную попытку вторжения с севера", - сообщил он.

Напомним, Беларусь и Россия договорились о снятии ограничения на передвижение через украинско-российскую границу.

В связи с этим в Евросоюзе выразили опасения из-за возможного иностранного вторжения в страну.

При этом Лукашенко заявил, что на территории Беларуси нет иностранных войск.

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