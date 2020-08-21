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Військовий наступ на Україну з території Білорусі малоймовірний, - експерти

П'ятниця 21 серпня 2020 08:53
Військовий наступ на Україну з території Білорусі малоймовірний, - експерти
Фото: прикордонники (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Андрій Козловський

Генеральний штаб ЗСУ провів аналіз ситуації на північному напрямку

Військовий експерт України Михайло Самусь заявив, що наступ з території Білорусі є малоймовірним через природні умови. Північ України та відповідно південь Білорусі вкрай невідповідна місцевість - важкопрохідні ліси та болота.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Загроза з півночі: чи варто Україні чекати військової агресії з території Білорусі".

"З території Білорусі в Україну насправді важко проводити широкомасштабні сухопутні операції, але використання сил спецоперацій, повітряно-десантних військ, ракетних військ, авіації в принципі досить комфортно буде для Росії, якщо вона розмістить там свої війська", - сказав Самусь.

За словами полковника Олега Жданова, Генеральний штаб Збройних сил України вже вжив заходів і провів аналіз ситуації на північному напрямку.

"У 2015-16 році наш Генштаб займався питаннями саме північного кордону. Ми відпрацювали кілька варіантів плану оборони. У нас там на сьогоднішній день досить військ, щоб стримати можливу спробу вторгнення з півночі", - повідомив він.

Нагадаємо, Білорусь і Росія домовилися про зняття обмеження на пересування через українсько-російський кордон.

У зв'язку з цим в Євросоюзі висловили побоювання з-за можливого іноземного вторгнення в країну.

При цьому Лукашенко заявив, що на території Білорусі немає іноземних військ.

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