Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили 20-й раз: нові терміни

Це вже 20-те рішення Верховної Ради щодо продовження цих режимів від початку повномасштабного вторгнення.

Процедура відбулася за стандартним алгоритмом. Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкти №15401 та №15402, після чого народні депутати віддали за кожен документ понад 226 необхідних голосів.

Обов'язки під час воєнного стану

У період дії цього режиму військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають дотримуватися таких правил:

перебувати на військовому обліку в ТЦК за місцем проживання чи перебування;

вчасно оновлювати свої дані для Єдиного державного реєстру;

завжди мати при собі паспорт та військово-обліковий документ (паперовий або електронний) і пред’являти їх на вимогу поліції, прикордонників чи представників ТЦК;

з'являтися до навчальних центрів чи ТЦК за викликом у строки, вказані в повістках;

раз на рік проходити медичну комісію (ВЛК) для визначення придатності до служби.

Проведення мобілізації

Під обов'язковий призов підпадають придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають права на відстрочку. Спочатку всіх мобілізованих відправляють до навчальних центрів на базову військову підготовку.

Громадян віком від 18 до 25 років можуть мобілізувати лише в окремих випадках - якщо вони є офіцерами запасу або вже пройшли строкову службу. В інших ситуаціях молодь до 25 років може піти до війська лише добровільно, уклавши контракт.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть долучитися до оборони держави або призиватися на службу виключно за власним бажанням.