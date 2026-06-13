ЗСУ знищили шість точок злету ворожих дронів у Покровську (відео)

Українські бійці знищили шість точок злету російських дронів у Покровську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що цілі Сили оборони виявили під час аналітики дій противника, а ураження точково наносили ударними дронами літакового типу.

Ці місця ворог задіював для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях українських військових, зокрема, по логістичних шляхах.

Серед локацій - приміщення в районі міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованого будинку у приватному секторі.

У результаті спільних дій 7 корпус ДШВ та 4-й полк ССО "Рейнджери" знищили шість точок злету дронів вертикального зльоту чи посадки.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили.

Від початку року загальний баланс звільнених територій перевищив 600 кв. км.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато у війні. За його словами, рішення на самітах ЄС, G7 та НАТО здатні вплинути на дипломатичний трек і умови можливого припинення вогню.

Водночас після провалу спроб росіян прорватися до Слов’янська, ворог змістив фокус уваги на Донеччині. Тепер головною ціллю весняно-літньої наступальної кампанії РФ стала Костянтинівка.