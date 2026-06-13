ua en ru
Сб, 13 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ знищили шість точок злету ворожих дронів у Покровську (відео)

14:00 13.06.2026 Сб
2 хв
Росіяни запускали дрони з цивільних об'єктів
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ знищили шість точок злету ворожих дронів у Покровську (відео) Фото: ЗСУ знищили шість точок злету ворожих дронів у Покровську (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські бійці знищили шість точок злету російських дронів у Покровську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У результаті спільних дій 7 корпус ДШВ та 4-й полк ССО "Рейнджери" знищили шість точок злету дронів вертикального зльоту чи посадки.

Серед локацій - приміщення в районі міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованого будинку у приватному секторі.

Ці місця ворог задіював для виконання бойових вильотів дронами та нанесення вогневого ураження по позиціях українських військових, зокрема, по логістичних шляхах.

Читайте також: Росія змінила пріоритет наступу на Донеччині, - ISW

Зазначається, що цілі Сили оборони виявили під час аналітики дій противника, а ураження точково наносили ударними дронами літакового типу.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили.

Від початку року загальний баланс звільнених територій перевищив 600 кв. км.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато у війні. За його словами, рішення на самітах ЄС, G7 та НАТО здатні вплинути на дипломатичний трек і умови можливого припинення вогню.

Водночас після провалу спроб росіян прорватися до Слов’янська, ворог змістив фокус уваги на Донеччині. Тепер головною ціллю весняно-літньої наступальної кампанії РФ стала Костянтинівка.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Донецька область Покровськ Сили спеціальних операцій Десантно-штурмові війська Війна в Україні
Новини
ЗСУ розгромили три підрозділи РФ під час навчань на Запоріжжі (яскраве відео)
ЗСУ розгромили три підрозділи РФ під час навчань на Запоріжжі (яскраве відео)
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою