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Военная помощь и санкции. Кулеба провел разговор с Блинкеном

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 20:38
Военная помощь и санкции. Кулеба провел разговор с Блинкеном Фото: Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился деталями телефонной беседы с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter министра.

Глава МИД обсудил с коллегой составляющие следующего пакета военной помощи Украины. Кроме того, стороны пообщались и по другим темам двусторонних отношений.

"В нашем новом разговоре госсекретарь Блинкен и я обсудили следующий пакет военной помощи Украины и скоординировали позиции по введению новых санкций против России. Благодарен США за непоколебимую поддержку и позицию рядом", – написал Кулеба.

В Белом доме продолжают обсуждать возможность отправить в Киев американского высокопоставленного чиновника. Госсекретарь Блинкен – среди потенциальных кандидатов.

Напомним, что Соединенные Штаты назвали предпосылки для снятия санкций с РФ.

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