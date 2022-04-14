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Військова допомога та санкції. Кулеба провів розмову з Блінкеном

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 20:38
Військова допомога та санкції. Кулеба провів розмову з Блінкеном Фото: Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився деталями телефонної бесіди з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter міністра.

Очільник МЗС обговорив із колегою складові наступного пакету військової допомоги України. Окрім того, сторони поспілкувалися і з інших тем двосторонніх взаємин.

"У нашій новій розмові держсекретар Блінкен і я обговорили наступний пакет військової допомоги України та скоординували позиції щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Вдячний США за непохитну підтримку та позицію поруч", – написав Кулеба.

У Білому домі продовжують обговорювати можливість відправити до Києва американського високопосадовця. Держсекретар Блінкен – серед потенційних кандидатів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати назвали передумови до зняття санкцій із РФ.

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