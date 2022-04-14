Військова допомога та санкції. Кулеба провів розмову з Блінкеном
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився деталями телефонної бесіди з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter міністра.
Очільник МЗС обговорив із колегою складові наступного пакету військової допомоги України. Окрім того, сторони поспілкувалися і з інших тем двосторонніх взаємин.
"У нашій новій розмові держсекретар Блінкен і я обговорили наступний пакет військової допомоги України та скоординували позиції щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Вдячний США за непохитну підтримку та позицію поруч", – написав Кулеба.
У Білому домі продовжують обговорювати можливість відправити до Києва американського високопосадовця. Держсекретар Блінкен – серед потенційних кандидатів.
In our new call, @SecBlinken and I discussed the next military aid package for Ukraine and coordinated positions on further sanctions which will be imposed on Russia. Grateful to the U.S. for its unwavering support and standing #UnitedWithUkraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 14, 2022
Нагадаємо, що Сполучені Штати назвали передумови до зняття санкцій із РФ.
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