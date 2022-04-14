Байден до сих пор не определился по поводу отправки представителя в Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что пока не принял решение относительно отправки высокопоставленного представителя своей администрации в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Американский президент заявил о продолжении консультаций со своей командой по поводу необходимости отправить представителя в Украину. Такой шаг должен стать сигналом поддержки в войне против РФ.
"Мы обсуждаем это решение сейчас", – ответил Байден на вопрос репортера. На вопрос, кого он отправит в Киев, президент повернулся к журналисту и сказал: "Вы готовы ехать?".
В Белом доме подтвердили обсуждение возможного визита американского высокопоставленного чиновника в Украину. Им может стать госсекретарь Блинкен или министр обороны Остин. Однако поездка может не состояться вообще.
Напомним, что Соединенные Штаты назвали предпосылки для снятия санкций с РФ.
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