"Не через голову украинцев": США назвали условие для ослабления санкций против России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал условие, при котором санкции против России могут ослабить. Он подчеркнул, что это не произойдет "через голову украинцев".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Мы не собираемся через голову украинцев заключать сделку, по которой получим кучу послаблений в отношении России", - цитирует издание заявление Салливана.
По его словам, решение о послаблении санкций зависит от итогов переговоров Украины с Россией и содержания итогового документа. При этом Салливан отметил, что заключение соглашения не гарантирует снижения санкционного давления на Москву.
Советник президента США добавил, что применение Россией оружия массового поражения будет иметь серьезные последствия для Москвы.
Напомним, Турция отказалась присоединиться к санкциям против России. Однако Анкара готова ввести ограничения в отношении Москвы, если их утвердят на уровне ООН.
Война России против Украины идет 50-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!