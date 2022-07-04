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Военная операция на Змеином завершена. На острове установлен флаг Украины

Фото: Военная операция на острове Змеиный завершена (mapio net)
Автор: Валерия Полищук

На острове Змеиный завершена военная операция. На территории острова установлен флаг Украины.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я думаю, что я начну с той новости, которую ждут все, поэтому я должна провозгласить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена и территория возвращена под юрисдикцию Украины", - заявила она

Напомним, российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

В итоге 30 июня ВСУ полностью освободили Одесскую область от российских оккупантов. Остров Змеиный до того дня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

До этого стало известно, что ВСУ на острове Змеиный уничтожили ЗРК "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов.

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Одессаостров ЗмеиныйВойна России против Украины