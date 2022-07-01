Названы потери армии РФ при бегстве с острова Змеиный

Фото: названы потери противника при отступлении с острова Змеиный (twitter.com/maxar)

Украинские военные точными ракетно-артиллерийскими ударами по группировке войск РФ на острове Змеиный уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".