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Названы потери армии РФ при бегстве с острова Змеиный

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Киев, Пятница 01 июля 2022 03:51
Названы потери армии РФ при бегстве с острова Змеиный Фото: названы потери противника при отступлении с острова Змеиный (twitter.com/maxar)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные точными ракетно-артиллерийскими ударами по группировке войск РФ на острове Змеиный уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из катеров, прицеп с дизель-генератором, радиолокационную станцию ​​и полевой склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

При отступлении оккупанты также взорвали транспортно-заряжающую машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и над морем потеряли вертолет. Предположительно, также при отступлении проведено минирование местности, причала и окрестных вод у острова.

Напомним, ранее стало известно, что остров Змеиный освобожден от российских оккупантов. В результате успешных действий ВСУ армия оккупанта утратила контроль над частью акватории Черного моря.

Также мы писали, что вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

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