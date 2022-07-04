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Військова операція на Зміїному завершена. На острові встановлено прапор України

Фото: військова операція на острові Зміїний завершена (mapio net)
Автор: Валерія Поліщук

На острові Зміїний завершена військова операція. На території острова встановлено прапор України.

Про це заявила начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Я думаю, що я почну з тієї новини, яку чекають всі, тому я повинна проголосити, що прапор України на острові Зміїний встановлений. Військова операція завершена і територія повернута під юрисдикцію України", - заявила вона

Нагадаємо, російські окупанти покинули острів Зміїний. Після чергової успішної операції українських військ противник спішно евакуював залишки гарнізону, зараз там пожежа і вибухи.

У підсумку 30 червня ЗСУ повністю звільнили Одеську область від російських окупантів. Острів Зміїний до того дня залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

До цього стало відомо, що ЗСУ на острові Зміїний знищили ЗРК "Тор", один з катерів, причіп з дизель-генератором, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів.

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