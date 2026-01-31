Водопостачання в Києві відновлено, але 2600 будинків досі залишаються без тепла, - Кличко

За словами Кличка, в столиці відновлено водопостачання у всіх районах. Водночас без тепла залишаються близько 2600 будинків.

"Комунальники та енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі киян", - сказав Кличко.

Спеціалісти продовжують усувати проблеми в мережах і відновлювати опалення у всіх будинках, де його наразі немає.