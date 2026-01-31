UA

Водопостачання в Києві відновлено, але 2600 будинків досі залишаються без тепла, - Кличко

Фото: міський голова Києва Віталій Кличко (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Водопостачання в Києві відновлено, але понад 2600 будинків досі мерзнуть без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, в столиці відновлено водопостачання у всіх районах. Водночас без тепла залишаються близько 2600 будинків.

"Комунальники та енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути тепло в оселі киян", - сказав Кличко.

Спеціалісти продовжують усувати проблеми в мережах і відновлювати опалення у всіх будинках, де його наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні раптово зникла електрика, що спричинило перебої з опаленням і водопостачанням. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення.

Через це сталося каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних захисних систем на підстанціях. Унаслідок аварії також довелося розвантажити блоки атомних електростанцій.

Пізніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії вранці. За його словами, області поступово повертаються до планових графіків відключень електроенергії.

Також "Укренерго" повідомило, що в неділю, 1 лютого, в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових підприємств.

Віталій Кличко повідомляв, що комунальні служби столиці поступово відновлюють постачання води, тепла та електроенергії в оселі киян.

