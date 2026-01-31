Водоснабжение в Киеве восстановлено, но 2600 домов до сих пор остаются без тепла, - Кличко

По словам Кличко, в столице восстановлено водоснабжение во всех районах. В то же время без тепла остаются около 2600 домов.

"Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян", - сказал Кличко.

Специалисты продолжают устранять проблемы в сетях и восстанавливать отопление во всех домах, где его пока нет.